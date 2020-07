PALERMO – I bacini di carenaggio galleggianti presenti al Cantiere navale saranno spostati per garantire la sicurezza nella manovra delle navi da crociera. L’autorità di sistema portuale di Palermo ha deciso di farsi carico dei lavori di trasferimento in altre zone del porto, dove non daranno più fastidio all’operatività dello scalo. “Considerata la situazione di precarietà dei bacini da 52 mila e 19 mila tonnellate, di proprietà della Regione siciliana, ormai privi di certificazione di navigabilità, e che l’attuale posizione degli stessi potrebbe compromettere la manovra in sicurezza delle navi di grandi dimensioni – scrive l’Adsp – l’ente di via Crispi si farà carico dell’esecuzione dei lavori, adottando ogni iniziativa tesa ad assicurare la sicurezza portuale”. I lavori prevedono il trasferimento del bacino da 52 mila tonnellate dal molo Nord, lato Est del porto commerciale alla radice del molo Acquasanta del porto industriale, mentre per il bacino da 19 mila tonnellate è previsto il movimento dal molo Nord, lato Ovest del porto commerciale al molo Nord, lato Est del porto commerciale, dopo il trasloco del bacino da 52 mila tonnellate. A tale scopo, saranno realizzati nuovi ormeggi. L’importo dei lavori è inferiore a un milione di euro. (ANSA).