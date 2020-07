Spari davanti alla Questura

Due poliziotti sono morti in una sparatoria con due presunti rapinatori, avvenuta questo pomeriggio davanti alla Questura di Trieste. Secondo una prima ricostruzione erano in corso degli accertamenti, quando uno dei due malviventi avrebbe chiesto di andare in bagno e quindi avrebbe aggredito uno degli agenti, sparandogli con la sua stessa arma.

L’uomo che ha esploso i colpi è stato arrestato, l’altro ha provato a fuggire ma è stato bloccato. Nel corso della sparatoria un altro agente è stato colpito di striscio alla mano da un proiettile. All’evento hanno assistito diversi testimoni; il titolare di un locale della zona ha riferito di aver sentito degli spari all’interno della Questura, e di aver visto un giovane uscire di corsa con un’arma in mano e provare ad aprire un’auto della polizia senza successo, prima di essere bloccato dai poliziotti.