SIRACUSA – Una donna di 36 anni, di origine rumena, è stata salvata dai militari della sezione navale della Guardia di finanza nelle acque del Porto Grande a Siracusa. I finanzieri hanno raggiunto la giovane in stato confusionale e si sono gettati in acqua per prestarle soccorso. Con un’ambulanza del 118 è stata trasferita all’ospedale Umberto I.