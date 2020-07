PALERMO – “Leggo con divertito stupore l’aneddoto raccontato dal professore Paolo Inglese circa una sua presunta designazione quale assessore nel mio governo. Qualsiasi forza politica glielo abbia mai proposto, subito dopo la mia elezione, lo ha fatto in assoluta autonomia, senza mai concordarlo con me. Non avrei mai nominato nella mia Giunta un uomo di sinistra che fino a pochi giorni prima aveva sostenuto, senza successo, il candidato a presidente della Regione proposto dal Pd. Insomma, chi ha minimamente pensato al professore Inglese come assessore regionale avrebbe fatto i conti senza l’oste”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci in riferimento alle dichiarazioni del professore Paolo Inglese.