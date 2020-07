Fabiana Luzzi, aveva 16 anni quando fu uccisa e bruciata viva a Corgliano, in provincia di Cosenza. Era il 24 maggio del 2013. Davide Morrone, che all’epoca di anni ne aveva 17, l’aveva punita per essere stato rifiutato. Il ragazzo è stato condannato nel 2016 a 18 anni e 7 mesi di carcere. Grazie alla sua buona condotta ha già ottenuto quest’anno tre permessi premio. Il papà della vittima, Mario Luzzi, non ci sta e ha scritto una lettera di protesta al ministro della Giustizia, Alfonso Buonafede, e al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.