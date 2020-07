CALTANISSETTA – Un bimbo di 9 anni di Gela, in provincia di Caltanissetta, è stato trasportato in codice rosso traumatico all’ospedale Vittorio Emanuele per un brutto trauma cranico riportato in seguito alla caduta da una giostra. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno nel quartiere Macchitella. Sono intervenuti la polizia e gli operatori del 118. (ANSA).