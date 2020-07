L'appuntamento è alle 17 in via Maqueda, 81.

PALERMO – ‘Inner Wheel Palermo Normanna e lo Zonta Palermo Triscele, hanno organizzato a Palermo un’iniziativa benefica dal titolo “Moda e solidarietà”, che si svolgerà oggi pomeriggio 6 ottobre, alle ore 17,00, a Palazzo Sant’Elia in via Maqueda 81. L’evento presentato dalla giornalista Giovanna Cirino, in cui sfileranno le collezioni autunno-inverno 2019-20 di prestigiosi stilisti e case di moda, vede la la partecipazione di Antonio Tancredi Cadili, il più giovane puparo d’Italia e del soprano Sanam Inghani.