Poliziotti uccisi a Trieste, l’omaggio dei vigili del fuoco – Foto

PALERMO – I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Palermo, alle 21 di ieri sera, sabato 5 ottobre, si sono recati presso la Caserma Lungaro della Polizia di Stato in corso Pisani per rendere omaggio ai due poliziotti uccisi a Trieste con il saluto in sirena. “Il personale esprime le più sentite condoglianze alla Polizia di Stato ed alle famiglie delle vittime partecipando al dolore che li ha colpiti”.