PALERMO – Cocaina e soldi in contanti. E’ stato trovato in possesso della droga e del denaro ritenuto frutto dello spaccio un 28enne palermitano finito nel mirino dei carabinieri. I militari l’hanno individuato durante i controlli nella zona del Cep, dove Gaetano Giunta è finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il giovane è stato colto in flagrante: mentre i carabinieri monitoravano le vie del quartiere, infatti, è stato sorpreso vicino ad alcuni clienti ai quali stava vendendo la droga.