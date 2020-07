Molta paura per una tromba d’aria si è abbattuta nella tarda mattinata a Pizzo, in provincia di Vibo Valentia. Sono stati colpiti gli edifici del Comune e un istituto scolastico. Non si segnalano problemi per le persone grazie al fatto che in quel momento sia i ragazzi che i dipendenti del Comune si trovavano all’interno dei rispettivi edifici.