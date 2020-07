PALERMO – Pioggia e puntuali disagi a Palermo, con strade allagate, tombini in tilt e interventi da un capo all’altro della città dei vigili del fuoco. Tra le strade in cui si registrano al momento allagamenti e lunghe code d’auto, il tratto di viale Regione Siciliana nei pressi della rotonda Einstein, viale delle Scienze, via Pitrè.

Disagi anche dalle parti di piazza Indipendenza, via Cappuccini e alla Zisa. Nei pressi della cittadella universitaria due automobilisti sono rimasti impantanati, mentre due incidenti si sono verificati in via Altarello e corso Calatafimi: nel primo caso si sono scontrati uno scooter ed un’auto, nel secondo un furgone ed un ciclomotore. A contribuire sarebbe stato l’asfalto viscido.

I vigili del fuoco sono intervenuti anche nella zona di Bonagia e alla Zisa, in particolare in via dell’Ermellino e via Pasculli, per il cedimento dell’intonaco da un palazzo e un balcone pericolante. In entrambi i casi le aree sono state messe in sicurezza. “La Protezione civile ha annunciato per oggi l’allerta arancione – spiegano dalla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco – quindi siamo pronti ad ogni evenienza”.

Interventi anche a Bagheria e Ficarazzi, zone colpite da una vera e propria bomba d’acqua che ha mandato tutto in tilt e a Monreale, dove si sono verificati diversi allagamenti. Sulla strada statale 113, all’altezza di Cefalù, fango sulla carreggiata con traffico bloccato. Un tratto è stato chiuso.