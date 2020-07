Conte incontra i sindacati

Primo incontro a Palazzo Chigi Conte-sindacati sulla manovra. Il premier conferma il taglio del cuneo fiscale e misure per il sostegno del reddito delle famiglie, dopo lo stop all’aumento dell’Iva. Il governo punta a risorse aggiuntive dalla lotta all’evasione per ridurre le tasse. Tra le priorità il piano di rilancio del Sud e una nuova agenda per gli investimenti. Il governo punta a recuperare dal contrasto alle false compensazioni tra crediti e debiti su fisco e previdenza 1-2 miliardi, secondo quanto è emerso dalla riunione alla Ragioneria alla quale hanno partecipato anche i vertici dell’Inps.