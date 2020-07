PALERMO – La polizia ha arrestato Salvatore Castigliola, 43enne palermitano per furto aggravato in concorso con un complice al momento ricercato. Intorno alle 13, poliziotti del nucleo “Nibbio” dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel transitare lungo corso Vittorio Emanuele all’altezza di via dei Tornieri, hanno notato due soggetti a bordo di due biciclette a pedalata assistita. Gli agenti, insospettiti dalla circostanza che uno dei due individui fosse intento a spingere l’altro, li hanno raggiunti per accertare cosa stessero facendo. I due, alla vista dei poliziotti si sono rapidamente divisi: mentre il primo è riuscito a far perdere le proprie tracce tra i vicoli della “Vucciria”, l’altro è stato bloccato mentre cercava di fuggire dopo aver abbandonato la bici. Durante l’intervento è sopraggiunto un giovane che ha riferito agli agenti di essere il proprietario della bicicletta e che ne aveva subito il furto pochi minuti prima in via Roma dove l’aveva parcheggiata. Da ulteriori accertamenti è emerso che Castigliola fosse sottoposto a sorveglianza speciale, con la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore notturne. La bicicletta è stata riconsegnata al legittimo proprietario. Indagini in corso per risalire all’identità del complice.