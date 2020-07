“La tua vita non è stata dolce”

Nel profilo facebook di Zina Solonari, trentaseienne moldava, secondo la cronaca fin qui disponibile, assassinata a coltellate dal marito Maurizio Quattrocchi, siciliano, davanti casa della sorella a Bergamo, campeggia un bouquet di rose bianche. Qualcuno ha scritto un messaggio in russo a margine.

Il traduttore di Google lo riporta così: “Sei la rosa bianca e innocente, hai tenuto tutto in te per 13 anni, non hai mai mostrato come la tua vita non fosse dolce …. Arrivederci Bella Zina”. E’ uno dei messaggi di cordoglio che il web recapita come lettere che non arriveranno. Altrove, nel profilo di una ragazza, si legge: “Amore mio non dovevi abbandonarci. Chi mi aprirà la porta? Chi mi dirà: come stai?”. Invece, nel profilo facebook del marito, arrestato, fioccano già le prime maledizioni di una rabbia inutile che non raggiungerà il bersaglio.

Maurizio Quattrocchi, 48 anni, originario di Mazzarino, si è arreso ai carabinieri che l’avevano ormai accerchiato, dopo una vana fuga. E’ accusato di omicidio aggravato. Il sindaco del suo paese, Vincenzo Marino, non lo ricorda: “Mi hanno detto dell’accaduto, ma non lo conoscevo. Erano andati via molti anni fa”.

La ricostruzione degli inquirenti appare nitida. La ferocia di un altro femminicidio, al culmine del raptus di una gelosia non episodica, è esplosa nella notte tra sabato e domenica.

La vittima stava rientrando dal lavoro. Ha avuto appena il tempo di parcheggiare ed è stata aggredita e colpita con almeno due coltellate. Maurizio Quattrocchi si è dato alla fuga che è durata poche ore. La coppia aveva dei figli. Per Zina restano fiori bianchi e lacrime di commiato. E quel messaggio in russo, tradotto da Google: “Non hai mai mostrato come la tua vita non fosse dolce”.