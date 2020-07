La violentissima rapina

E’ stato spinto a terra e preso a calci in faccia, fino a quando non ha perso i sensi. Poi gli hanno preso il portafoglio e il telefono cellulare. E’ accaduto a un turista inglese di 31 anni in centro a Firenze, in borgo Santa Croce dove l’uomo stava camminando. L’aggressione è avvenuta nella notte tra sabato a domenica scorsi.