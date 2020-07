PALERMO – Il sindaco Leoluca Orlando ha preso parte questa mattina alla cerimonia in ricordo di Claudio Domino, ucciso il 7 ottobre del 1986 da un killer che gli sparò in testa. Alla cerimonia, che si è svolta nella via a lui intitolata e organizzata dalla Scuola secondaria di I Grado “Borgese-XXVII Maggio”, in collaborazione con il gruppo Paolo Borsellino delle Agende Rosse di Palermo, hanno partecipato tra gli altri anche l’assessore Maria Prestigiacomo e i genitori del bambino. “Palermo non dimentica quella barbarie – ha detto Orlando – e anche nel nome di Claudio e dei tanti bambini e ragazzi innocenti uccisi dalle mafie continua un percorso di liberazione e affermazione della cultura della vita”.

