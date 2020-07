PALERMO – Il sindaco Orlando punta ancora sull’usato sicuro. Dopo la nomina di Francesco Randazzo a presidente della Gesap, il Professore ha nominato un altro fedelissimo alla guida della Sispi, lasciata proprio da Randazzo: si tratta di Cesare Lapiana, assessore comunale fino al 2016 e per un paio d’anni anche vicesindaco della giunta Orlando.

Lapiana, con un passato nel mondo delle partecipate, è stato scelto nel 2012 da Orlando per entrare a far parte della sua squadra, divenendone uno dei principali esponenti. Poi nel 2016 l’addio, la nomina al comitato Portuale, consulente per lo Sport, infine consulente in Gesap. Oggi il colpo di scena: Lapiana torna in pista e lo fa alla guida di una delle poche partecipate di Palazzo delle Aquile con i conti in ordine.

Ma l’altro colpo di scena è la decisione di creare un cda in Sispi: inizialmente infatti l’intenzione dell’amministrazione era di creare un organo collegiale solo nelle partecipate più grandi, ossia Rap, Amat e Amap. Insieme a Lapiana, entrano l’ex ad di Gesap Giuseppe Mistretta e l’avvocato Laura Firinu