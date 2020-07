PALERMO – Un altro senzatetto è morto sotto i portici di piazzale Ungheria, in pieno centro a Palermo. Si tratta di un uomo palermitano, A.F di 71 anni, i carabinieri l’hanno identificato dopo alcune ore perché non aveva documenti addosso. Secondo le prime testimonianze, l’uomo avrebbe cominciato a barcollare improvvisamente, poi sarebbe caduto per terra, non dando più alcun segno di vita.

E’ stato subito lanciato l’allarme, i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, ma per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Il medico legale ha effettuato l’isepzione cadaverica e accertato la morte per cause naturali: a stroncare il 71enne sarebbe stato un malore.

Il dramma, a pochi metri dal luogo in cui è morto Aldo, il clochard ucciso nella notte del 17 dicembre del 2018 per pochi spiccioli. Quest’ultimo, amato da tutti coloro che abitano nella zona, viveva per strada insieme al suo adorato gatto Helios, adottato da un conoscente dopo il delitto.

L’ultimo caso soltanto poche settimane fa, sempre in centro città. Un altro senzatetto è infatti stato trovato senza vita in corso Vittorio Emanuele, davanti all’istituto Nautico. Anche qui diversi clochard trovano rifugio ormai da tempo: uno di loro, Alì di 87 anni, è stato stroncato da un malore a fine settembre. A vegliare il suo corpo senza vita, il suo cane, poi assistito dai volontari.