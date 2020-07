PALERMO – Un ordine del giorno a sostegno dell’approvazione all’Ars dell’emendamento al disegno di legge 3/17, “Legge sulla montagna – Istituzione delle Zone franche montane”, e dello stesso ddl, è stato inviato dal Comitato regionale promotore delle Zfm ai consigli comunali dei 132 comuni montani della Sicilia. “L’obiettivo – spiega una nota – è quello di unire le forze per sensibilizzare i gruppi parlamentari. Sono diversi i deputati, nonché i presidenti dei gruppi, che hanno già manifestato il loro impegno a favore della causa portata avanti dal Comitato. Tra questi anche il presidente di Sala d’Ercole, Gianfranco Miccichè”. Il Comitato “invita tutti i presidenti dei consigli a convocare sedute per il prossimo 16 ottobre, alle 19, per un “Ordine del giorno day”. Successivamente le delibere verranno consegnate al presidente dell’Assemblea e al governo regionale, nel corso di un’iniziativa che si terrà a Nicosia (En).

