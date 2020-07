PALERMO – Il Gruppo Arena, primaria realtà imprenditoriale siciliana operante nel settore della GDO con più di 180 Punti Vendita ad insegna Decò, IperConveniente, SuperConveniente e Non Solo Cash, ha elaborato un piano industriale che prevede significativi investimenti destinati all’ampliamento della rete distributiva e all’adeguamento dei format di alcuni punti vendita. La crescita dimensionale avverrà tramite l’acquisto di alcuni punti vendita di primari operatori nazionali ed internazionali del settore della GDO presenti in Sicilia, con l’obiettivo di incrementare la quota di mercato del Gruppo Arena in Sicilia e l’efficienza del processo commerciale distributivo.

L’appoggio bancario è determinante per dare esecuzione al piano industriale del Gruppo Arena. In questo contesto si posiziona l’intervento in pool tra Unicredit – nel ruolo di Banca Agente – e Banco BPM – che hanno messo a disposizione del Gruppo Arena un’articolata assistenza creditizia per complessivi 49 mln di euro. Inoltre, UniCredit Leasing supporterà il Gruppo Arena con una linea di credito di 14,6 milioni di euro.

“A seguito dei recenti mutamenti economici del mercato siciliano, – dichiara Giovanni Arena, Direttore Generale del Gruppo Arena – il nostro Gruppo ha ritenuto fondamentale prendere delle scelte di respiro strategico che potessero contrastare l’emergenza sociale derivante dal rischio concreto di fuoriuscita dal mercato del lavoro di migliaia di dipendenti, in uno scenario già molto complesso come quello del territorio siciliano. Al termine di un processo di pianificazione, durato oltre due anni, il nostro Gruppo ha realizzato una serie di operazioni, della cui robustezza si è ragionevolmente certi, grazie al sostegno finanziario di UniCredit, Banco BPM e UniCredit Leasing che hanno creduto alla solidità del nostro Gruppo e alla sostenibilità del nostro ambizioso piano industriale deliberato dal CDA per far fronte ad una delle più complesse operazioni di sviluppo e modernizzazione della GDO mai avvenute nel mondo della distribuzione in Sicilia e non solo”.

“Il supporto di UniCredit ai piani di investimento del Gruppo Arena – sottolinea Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit – risponde alla logica di sostegno alle migliori imprese del territorio e di accompagnamento di una realtà imprenditoriale che ha attivato dei percorsi di crescita strutturati e sostenibili. La stretta collaborazione con la società ci ha consentito di individuare la migliore struttura finanziaria per l’intera operazione”.

“Il Gruppo Arena, con la sua storia di impresa familiare made in Sicily costantemente impegnata nella crescita, è parte integrante del patrimonio imprenditoriale del territorio al quale Banco BPM è in grado di offrire un supporto concreto affiancando le imprese con la propria struttura corporate anche nelle più complesse operazioni di ampliamento e innovazione” commenta Giuseppe Boscaino, Responsabile Mercato Corporate Centro-Sud di Banco BPM.