PALERMO – “Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” il traffico è bloccato, in direzione della città etnea, tra Buonfornello e Scillato, a causa della presenza di un mezzo pesante ribaltato. Sul posto è già presente il personale di Anas per la gestione della viabilità provvisoriamente deviata, per i soli veicoli leggeri, allo svincolo di Buonfornello con rientro in autostrada allo svincolo di Scillato, dopo avere percorso le strade provinciali sp 9 e 9 bis lungo l’itinerario Campofelice di Roccella – Collesano – Scillato. Si è in attesa dell’arrivo dell’autogru per il sollevamento e la rimozione del mezzo”. Lo precisa l’Anas segnalando un incidente sull’A19.