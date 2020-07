TRAPANI – Sono stati scongiurati i licenziamenti dei lavoratori dell’Airgest, società che gestisce l’aeroporto di Trapani, nonostante la stagione Winter 2019-2020 sia scarna di voli. È quanto emerge a seguito dell’incontro avvenuto tra il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, il direttore generale Michele Bufo e i sindacati Cgil Cisl Uil e Ugl Trapani e le loro federazioni dei Trasporti Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo. “Abbiamo fatto ancora un passo avanti con tutti i sindacati dei lavoratori dell’aeroporto di Trapani Birgi – ha affermato Ombra – e siamo arrivati, in maniera concorde, ad una soluzione che passa attraverso gli ammortizzatori sociali per i dipendenti, che saranno messi in cassa integrazione straordinaria, scongiurando i licenziamenti. In attesa dei voli per la Summer 2020 che, grazie al lavoro intenso che sta facendo l’azienda, si spera non ci portino più a dover ricorrere a queste soluzioni ma alla piena occupazione”.