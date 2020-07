LIPARI (MESSINA) – Quattro persone di Alicudi, alle Eolie, sono state arrestate dai carabinieri di Filicudi su disposizione del procuratore capo di Barcellona Pozzo di Gotto, Emanuele Crescenti. Sono Salvatore Taranto, 46 anni; Alessandro Virgona, 28 anni; Matteo Taranto, 32 anni, e Maurizio Virgona.

Per quest’ultimo, che si era trasferito a Bergamo, i carabinieri hanno collaborato con i colleghi lombardi. I capi di imputazione sono uattro persone di Alicudi, nelle Eolie, sono stati arrestati dai carabinieri di Filicudi su disposizione del procuratore capo di Barcellona Pozzo di Gotto, Emanuele Crescenti. Sono Salvatore Taranto, 46 anni; Alessandro Virgona, 28 anni; Matteo Taranto, 32 anni, e Maurizio Virgona. Per quest’ultimo, che si era trasferito a Bergamo, i carabinieri hanno collaborato con i colleghi lombardi.

Sono 33 le persone indagate con l’accusa di avere fatto parte di una rete di spacciatori che operava a Lipari. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto e sono state effettuate dai carabinieri di Milazzo e Lipari. Figurano indagati di Milazzo, Lipari e Barcellona Pozzo di Gotto, ma anche di Messina e di altre città siciliane.

Cocaina, hashish e marijuana erano gli stupefacenti trattati dal gruppo, secondo le risultanze degli investigatori. Agli indagati si contestano 78 episodi di spaccio tra il 2014 e il 2015. Alcuni sono stati sorpresi in flagranza e arrestati. Secondo quanto emerso dall’inchiesta, era stato ideato anche un linguaggio in codice per segnalare la presenza di carabinieri.

(ANSA).