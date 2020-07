RAGUSA – E’ deceduto in ospedale, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime dopo un incidente stradale avvenuto in provincia di Ragusa. Un 15enne, Giuseppe Roccasalvo di Vittoria, è morto all’ospedale Cannizzaro di Catania: era stato trasferito per le gravi ferite riportate, ma le speranze si sono spente ieri pomeriggio, dopo 24 ore di agonia. In base a quanto ricostruito, il giovane sarebbe stato sbalzato dal suo scooter a causa di una buca sull’asfalto: l’incidente sarebbe avvenuto davanti agli occhi del padre, che si trovava a bordo di un’altra moto. E’ stato l’uomo ad avvisare subito il 118, ma per il ragazzo i sanitari non hanno potuto fare nulla.