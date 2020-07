PALERMO – A bordo di un furgone trasportava un maxi carico di sigarette, ma è stato individuato dalla polizia che lo ha bloccato in autostrada. A finire in arresto, P.C, un 51enne pregiudicato di Porto Empedocle, rintracciato sulla Palermo-Catania dagli agenti della sottosezione della Polstrada di Buonfornello durante le attività di controllo. Ad attirare l’attenzione dei poliziotti, la presenza di un autocarro che procedeva con l’assetto posteriore particolarmente ribassato, evidentemente a causa del pesante carico che trasportava al suo interno.

Il conducente, di fronte ai poliziotti, si è mostrato particolarmente nervoso, alimentando ancora di più i sospetti: a quel punto è stato necessario perquisire il mezzo pesante. All’interno sono state trovate decine di scatole che contenevano un totale di circa 500 stecche di sigarette prive dei prescritti sigilli del Monopolio di Stato, e pertanto illegali, per un peso complessivo di circa 100 chili.

Il carico di “bionde” è stato posto sotto sequestro e il proprietario del mezzo arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Per lui è anche scattata una multa perché si era messo alla guida del mezzo senza essere in possesso della patente di guida, precedentemente ritirata perché scaduta di validità.