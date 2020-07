PALERMO – Le 13 vittime del naufragio di Lampedusa avranno un funerale nella Casa della fraternità, come chiesto dai sopravvissuti, 21 si trovano ancora nell’isola, mentre una donna è stata trasferita in ospedale a Palermo. La richiesta è stata subito accolta dalla comunità e da don Carmelo La Magra, il sacerdote cattolico che celebrerà il funerale e che distribuirà ai presenti copie in francese della Bibbia e del Corano. La cerimonia avrà inizio alle 18. Delle 13 vittime, soltanto 4 sono state finora identificate. Domani sera le bare saranno portate a Porto Empedocle con in traghetto di linea per poi essere seppelliti nei cimiteri di alcuni comuni dell’Agrigentino.

Le 13 bare sono state disposte davanti all’improvvisato altare allestito nella Casa della fraternità. Padre Carmelo La Magra pronuncia parole d’amore per le vittime – alla presenza di numerosi isolani che piangono i morti insieme ai superstiti del naufragio – ed esprime rabbia per l’ennesima tragedia avvenuta davanti alla costa dell’isola. Ieri l’arcivescovo di Agrigento, Francesco Montenegro, si è recato a Lampedusa per dare la benedizione ai 13 morti. Se la chiesa è presente, qualcuno fa notare la scarsa attenzione della politica sulla questione dei migranti e l’assenza, oggi, di esponenti del governo e di parlamentari: “Forse sono presi da altre questioni, staranno fronteggiando il rischio di aumento dell’Iva – dice Arnoldo Mosca Mondadori che nel 2009 portò sull’isola la Porta d’Europa creata dal suo amico Mimmo Paladino -. Qui non è arrivato neanche un sottosegretario o un deputato. Evidentemente un naufragio oggi ha un valore e un significato diverso rispetto al passato”.

(ANSA).