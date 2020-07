MESSINA – Terribile incidente in scooter a Messina. Un ragazzo di 28 anni, Luciano Galletta, originario di Santa Lucia Sopra Contesse, ha perso la vita in un violento impatto avvenuto in via Catania. Era da poco trascorsa la mezzanotte e il giovane aveva appena terminato il proprio turno di lavoro: consegnava pizze a a domicilio. Los contro, con un camion di MessinaServizi, in sosta nella corsia di sorpasso di via Catania, per la raccolta di fogliame e tronchi. Sul luogo dello schianto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito il giovane al pronto soccorso del policlinico. I medici non hanno potuto fare altro che accertare il decesso.