Al Cervantes in mostra

PALERMO – Oggi all’Istituto Cervantes della Vucciria saranno esposte 63 fotografie a colori e in bianco e nero di Giulio Gallo Gallo, che riguardano il popolo ormai sparuto dei commercianti dell’antico mercato immortalato nella sua famosa tela da Renato Guttuso. Negozianti sopravvissuti al degrado, all’abbandono, a loro modo eroi resistenti. Titolo della mostra “A’ Vucciria, gli ultimi eroi”.

Il mercato sembra infatti destinato a scomparire a causa della grande distribuzione, aperta anche la domenica, e per la ZTL che ha desertificato la via Roma e le vie limitrofe non essendo fornita da posteggi adeguati.

Tra l’altro, il mercato, è ora attraversato dalle auto, da una bretella che dal Cassaro basso, attraversa la Vucciria sino a via Pannieri pregiudicandone la già precaria stabilità.

Le foto a colori di Gallo Gallo riguardano i titolari degli esercizi commerciali della Vucciria, mentre quelle in bianco e nero interessano gli altarini e le foto dei fondatori del negozio o dei Santi protettori motivo di devozione.

“Oltre un anno di foto, con uso esclusivo di macchine fotografiche analogiche, a segnare l’ultimo scandire del tempo di un commercio antico, inclusi gli odori e le balate ancora bagnate della Vucciria”, commenta amaramente il fotografo da anni impegnato a difesa di questa area.

La mostra si inaugura il 10 ottobre alle 17.30 nella splendida cornice della chiesa sconsacrata di S.Eulalia dei Catalani, di proprietà spagnola, gestita dall’Istituto Cervantes.

Apre l’inaugurazione Stefania Blandeburgo con una lettura recitata del monologo distribuito agli ospiti “La Signora Vucciria”, scritto per l’occasione da Piero Longo. Interventi di Beatrix Henrnaz Angulo, direttrice del Cervantes, del fotografo Giulio Gallo Gallo e dei professori Piero Longo e Francesca Fatta.

Prevista la consegna di un anello in argento smaltato ricavato da una fotografia compressa, e commissionato al Maestro Orafo, Pushi, che sarà il logo della mostra nel banner. Sarà anche distribuito un giornale numero unico sull’evento, a cura del Cervantes.