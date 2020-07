VILLABATE – Nell’ambito dei controlli sulle prese morose, eseguite da personale societario specializzato, in sinergia con i carabinieri di Villabate (controlli che, ad ogni buon fine, proseguiranno), si è rilevato un allaccio abusivo (senza misuratore) con tubazione collegata, dalla rete AMAP, alla vasca di accumulo. La fornitura idrica in argomento, era stata sospesa per morosità e successivamente abolita, con rimozione del misuratore, nello scorso mese di luglio. Nel caso di specie l’allaccio abusivo, dopo l’identificazione del reale fruitore, è stato dismesso con sequestro del corpo di reato, ad opera dell’Arma. Si ricorda che l’Amap, al fine di evitare la sospensione dell’erogazione idrica per morosità e nell’intento di agevolare il pagamento del quantum dovuto, ha previsto la rateizzazione regolamentare del debito, dietro richiesta degli interessati, inoltrata agli uffici competenti.