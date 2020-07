LICATA (AGRIGENTO) – I carabinieri a Licata, durante l’operazione che ha portato a 24 arresti effettuati in via Torrenova per furto di acqua e corrente, hanno salvato la vita ad un bambino di 3 anni. Il piccolo aveva ingoiato una gomma da masticare e non riusciva più a respirare.

Le urla della zia hanno richiamato l’attenzione dei militari che sono intervenuti e, con apposite manovre, sono riusciti a soccorrere il piccolo. “Determinazione nel perseguire i reati, ma sempre anche grande umanità e disponibilità ad aiutare gli altri per i carabinieri”, ha dichiarato il comandante provinciale di Agrigento: il colonnello Giovanni Pellegrino.

(ANSA)