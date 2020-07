PALERMO – I carabinieri hanno arrestato in via Messina Marine, a Palermo, Salvatore Salerno, 60 anni, e Onofrio Catalano, 42 anni, entrambi palermitani residenti a Bagheria, accusati di detenzione ai fini di spaccio di droga. I due erano a bordo di uno scooter e hanno tentato di gettare una busta poco prima di essere fermati al controllo. I militari hanno notato il gesto e recuperato 200 grammi di cocaina. A Salerno sono stati trovati 240 euro addosso e 1230 euro e 4300 euro nell’abitazione. In casa di Catalano è stato trovato un bilancino di precisione. I due sono stati portati nel carcere “Lorusso”, in attesa di udienza di convalida. (ANSA).