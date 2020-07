PALERMO – Ha preso il via ieri, 9 ottobre, la quinta edizione del Festival delle Letterature Migranti, (fino al 13 ottobre) con l’inaugurazione a Villa Trabia, presto sede della Casa delle Letterature di Palermo. La Casa delle Letterature, un sogno che diventa realtà nel capoluogo siciliano, per scrittori, traduttori, lettori e appassionati. Da Marsiglia a Palermo. Un primo confronto pubblico ieri nello storica Villa Settecentesca di Palermo, scelta come dimora. Letteraria, con Pascal Jourdana, direttore artistico e fondatore della residenza letteraria di Marsiglia, Marina Pugliano, traduttrice editoriale(StradeLab), l’assessore alle Culture Adham Darawsha, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e il direttore artistico del Festival Davide Camarrone, in occasione della giornata inaugurale della quinta edizione del Festival della Letterature Migranti. Una nuova iniziativa a cui Comune e Associazione Festival delle Letterature Migranti lavorano da più di un anno.

Palermo entra in Europa con la Casa delle Letterature. Una città che, attraverso la sua storia, crocevia di popoli e Culture, aprirà al confronto delle Letterature differenti e dei diversi linguaggi espressivi. Una struttura culturale, di accoglienza e punto di riferimento per la città e il mar Mediterraneo. Un atelier artistico aperto a cittadini, scrittori e traduttori, dell’Isola e dell’area euro-mediterranea. “La residenza letteraria de La Marelle presso la Friche – La Belle de Mai di Marsiglia, è una realtà ben consolidata dal 2011- spiega il giornalista e letterario francese, Pascal Jourdana- finalizzata alla produzione creativa. Un luogo di lavoro, di formazione che permette di accogliere, artisti di ogni Paese, al fine di diffondere e valorizzare la formazione intellettuale. Una residenza letteraria , che mette gli artisti al centro urbano, in uno spazio culturale e di incontro”.

Una meta di condivisione, la Casa delle Letterature, in un’epoca di globalizzazione, dove si creano amicizie, si scambiano idee, esperienze e si accostano diverse culture per una trasposizione e interpretazione dell’espressione artistica. Non solo luogo di residenza per autori-viaggiatori, ma anche punti di incontro per un pubblico di letterati, di ogni età e provenienza con eventi e iniziative di traduzione e creazione .

“La prospettiva di una sede residenziale delle Letterature a Palermo dei professionisti della scrittura e delle traduzioni – dichiara Marina Pugliano, segretaria di Strade Lab- è indispensabile per la conoscenza e la promozione della letteratura mondiale. La traduzione come divulgazione e trasmissione del sapere, del bagaglio di nozioni, e non solo, ma soprattutto arricchimento del patrimonio”. La nascita delle Residenze letterarie, come siti di esperienze e istruzione, dovrebbero costituire non solo un’opportunità ma addirittura un “obbligo” curricolare per gli autori, per stare al passo con i tempi in un mondo dove le lingue e le culture sono sempre più interconnesse e sempre più globali.