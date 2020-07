FIRENZE – “Stamattina gli organi di stampa parlavano, a proposito di una sentenza che è appena uscita, della ‘mafia trasparente’: la mafia oggi è trasparente, com’era prima, negli anni ’60-70 in cui si diceva che la mafia non esisteva, lo si diceva a Palermo, perché era trasparente”. Lo ha affermato Giuseppe Governale, direttore della Direzione investigativa antimafia, parlando della sentenza pronunciata nei confronti di Antonello Montante, a margine della firma di un protocollo contro le infiltrazioni mafiose in prefettura a Firenze. “Poi abbiamo visto – ha detto ancora – che la mafia è presente: certamente non si presenterà mai con la lupara e la coppola, oggi si presenta con professionisti che hanno abiti firmati da 2000 euro, con belle scarpe, suadenti, con un bel po’ di soldi, e le aziende che sono in difficoltà subiscono questo fascino, a volte ingenuamente, a volte perché il denaro non ‘profuma'”.

(ANSA).