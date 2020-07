LICATA (AGRIGENTO) – Un trentatreenne di Licata (Ag), Angelo Antona, è stato arrestato, dalla polizia, per la rapina – messa a segno domenica sera – al bar del centro città. Il giovane è stato trovato in possesso della macchinetta scambia monete che è stata seguita, dagli agenti del commissariato, grazie al Gps. Durante la rapina sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco, cercando di portarla via, contro una slot machine. Il gip del tribunale di Agrigento ha già convalidato l’arresto ed ha disposto la custodia cautelare in carcere.

(ANSA)