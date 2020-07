Il nuovo malware che

Il nome ‘Coordinator links’ può suonare rassicurante, ma in realtà indica una minaccia informatica che sta affliggendo diversi utilizzatori di Apple Mac. Molti utenti del computer col logo della mela hanno infatti scoperto di aver installato inavvertitamente il software malevolo, e non sono riusciti in alcun modo a cancellarlo: il malware continua a installarsi automaticamente, compromettendo esperienza d’uso e navigazione.

Coordinator Links è un cosiddetto ‘browser hijacker’, che re-indirizza le pagine web in modo subdolo e mostra ripetutamente diverse pubblicità poco affidabili. Il magazine Wired precisa che “in questo momento non sono note eventuali minacce alla sicurezza intrinseca dei Mac che hanno installato questo programma”, come, per esempio, software in grado di catturare dati bancari o altre informazioni sensibili. In ogni caso, in alcuni forum si rincorrono voci non confermate di tentativi di phishing, truffe basate sull’acquisizione di dati personali degli utenti fingendosi enti affidabili.

L’apparente obiettivo di Coordinator links è generare guadagno attraverso le pubblicità visualizzate, attraverso accordi di promozione illegittima. Pur non comportando – a oggi – gravi danni al Mac e al suo utente, il malware provoca malfunzionamenti del browser e rallenta la navigazione sul web. Sebbene il software si reinstalli automaticamente pochi secondi dopo lo spostamento nel cestino tipico del Mac, la soluzione per liberarsene è piuttosto semplice: basterà utilizzare uno dei tanti programmi antivirus disponibili sul mercato. E data la natura ancora a tratti misteriosa di Coordinator links, è bene farlo subito.