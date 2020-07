SAN GIUSEPPE JATO – Il popolo in T-shirt rosa è sceso in piazza a San Giuseppe Jato, in occasione del mese sulla prevenzione e lotta contro il tumore al seno. I partecipanti si sono dati appuntamento a Piazza del Popolo a San Giuseppe Jato domenica 6 ottobre alle ore 9.00 per la I edizione della “Passeggiata in Rosa della Valle dello Jato”. Ad organizzarla è stata l’Associazione LiberaMente Onlus di San Cipirello e San Giuseppe Jato, guidata dal presidente Maria Catalano. L’Associazione è da anni impegnata nei territori dello Jato sulla tematica della prevenzione del tumore al seno nelle donne, grazie a dei progetti di mutuo-aiuto “PRENDITI CURA DÌ TE” con donne colpite dal male e realizzati grazie con un contributo della Fondazione Americana Susan G. Komen. La manifestazione è stata partecipata da centinaia di donne pervenute dai paesi limitrofi ma anche da Palermo, folta la rappresentanza anche di uomini che non hanno voluto far mancare il proprio sostegno all’iniziativa. La passeggiata ha avuto come temi fondanti la solidarietà e la prevenzione, che sono stati espressi attraverso un elemento innovativo della passeggiata classica “l’abbaniata” termine siciliano con la quale attraverso le grida delle donne partecipanti alla passeggiata, durante il percorso hanno chiesto con forza “l’unità di tutti e non di pochi” per sconfiggere il male, e “invocare la prevenzione come unica forma di lotta contro il tumore”. Ci sono stati momenti emozionanti durante l’abbanniata con cori e appelli delle manifestanti come “Questa camminata servirà e serve per dire a tutti anche coloro che non ci ascoltano stiamo uniti per una lotta unita” o “Per dire grazie a tutti coloro che stanno lottando contro il tumore e per dire no al tumore, non mollate non mollate mai, non perdete la speranza noi stimo al vostro fianco”. E ancora “la lotta è un dovere civico non è un fatto personale”.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con l’Ente Datoriale FenImprese sede Provinciale di Palermo e con Fidelia.cloud, e Patrocinata dal Comune di San Giuseppe Jato, presenti il Vice Sindaco Domenico Spica, l’Assessore Elina Rumore alle politiche sociali, e il Presidente del Consiglio Giovanni Marino, presente anche il Presidente del Consiglio Comunale di Camporeale Gaudenzia Plaia, ha colto l’invito la Senatrice Cinzia Leone che ha dato un grosso contributo al dibattito che ne è seguito alla fine della passeggiata presso l’aula multimediale Pio La Torre nei locali del comune di San Giuseppe Jato, dove a dato la disponibilità ad intervenire nelle sedi istituzionali, quanto è emerso nel dibatto.

Fra le argomentazioni emerse nel dibattito della conferenza fanno eco quelle di Paolo Franzella, Presidente Onorario dell’Associazione che ha chiesto: affinché si possa intervenire nell’abbassamento dell’età anagrafica per gli screening gratuiti, 50 anni sono molti per diagnosticare un tumore. Franzella ha anche sottolineato la necessità della presenza dell’oncologo e nella fattispecie del senologo trattandosi dei tumore alla mammella, nelle commissioni di valutazione per il riconoscimento dell’invalidità o la Legge 104, cosa che oggi non avviene.

La senatrice Cinzia Leone ha focalizzato il suo intervento anche su altri aspetti come l’ambiente e l’alimentazione: “Il mio territorio (la valle dello Jato) merita un’attenta riflessione perché troppi sono i casi di tumore e non solo al seno ma anche su altri organi, pertanto è importante monitorare la salubrità del proprio ambiente. Fare prevenzione è rilevante, cominciando dalle scuole con una sana alimentazione sana. Mi impegno a riferire ai miei colleghi in commissione sanità e cercare di capire dal punto legislativo cosa possiamo migliorare se pur voglio specificare che l’aspetto sanità e regionalizzata”.