PALERMO – Controlli a tutto spiano nei locali della città. Le ispezioni della polizia stavolta si sono concentrate nella zona tra la stazione centrale e corso dei Mille, dove è entrato in azione anche il personale dell’Asp. In due attività commerciali sono venute a galla gravi irregolarità, nello specifico in via Buonriposo e in corso dei Mille.

Gli agenti del commissariato Oreto-Stazione hanno passato al setaccio i locali, una taverna risultata “fantasma” perché aperta senza alcuna autorizzazione ed una pizzeria in cui sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie. Nel primo caso s ono stati elevati due verbali, rispettivamente di 5 mila e 3 mila euro, relativi alla mancanza di Scia Comunale e sanitaria.

Nella pizzeria di corso dei Mille sono state trovate delle blatte in cucina, ma non solo: molti alimenti utilizzati erano privi della tracciabilità ed il manuale di autocontrollo HACCP non compilato correttamente.