PALERMO – “Sono stato al Salone nautico di Genova e ho chiesto la collaborazione per realizzare in Sicilia un grande salone nautico. C’è grande disponibilità, dobbiamo individuare quale struttura portuale sia più adatta”. Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci intervenendo all’inaugurazione del porticciolo di Sant’Erasmo a Palermo.

“L’attenzione particolare del governo regionale verso le infrastrutture portuali si misura con un impegno di oltre 110 milioni di euro per esempio per la portualità minore. Nelle nostre isole da Salina a Marettimo a Favignana abbiamo predisposto interventi – aggiunge – per il consolidamento dei moli e la realizzazione di altrettante stazioni marittime il passeggero quando sbarca dal traghetto o dall’aliscafo deve potere ricevere accoglienza attenzione informazione comfort. Questo finora è mancato stiamo lavorando perché dalla prossima estate i porti minori possano essere attrezzate di stazioni marittime”.

