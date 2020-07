MESSINA – Si trovava su una scala per tinteggiare una parete della scuola “Galatti – Cannizzaro” quando, per cause al vaglio delle autorità, ha perso l’equilibrio ed è caduto. Vittima dell’incidente sul lavoro un operaio di 56 anni che ha riportato gravi traumi. Il cinquantaseienne è stato subito soccorso e trasportato d’urgenza al Policninico dove si trova ricoverato nel reparto rianimazione in gravi condizioni critiche. All’interno della scuola, per i vari accertamenti di rito, la polizia e l’Ispettorato del Lavoro.