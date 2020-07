PALERMO – “Trovo abbastanza vergognoso che nessuna delle istituzioni fosse presente a Lampedusa per la tragedia di migranti che si è consumata: da italiano mi intristisce, noi paghiamo i politici e loro devono essere presenti “. Così Lapo Elkann a Palermo per la firma di un protocollo tra la Fondazione Laos e la Croce Rossa siciliana.

E ancora: “Non mi piace Salvini, non mi piace il suo comportamento sul tema dei migranti perché lo reputo dissolutivo e non costruttivo. Poi ognuno è libero di avere le proprie opinioni”. Secca la replica dell’ex ministro dell’Interno: “Da Lapo Elkann dichiarazioni stupefacenti”.

*Aggiornamento

“Nessuna polemica con Salvini: non amo la politica, non faccio politica, non sono culo e camicia con i politici come fanno altri imprenditori e non entrerò mai in politica”. Così Lapo Elkann replica a Matteo Salvini. Poi aggiunge: “Per due anni sono stato assistente di Kissinger, personalità con un altro cervello rispetto a certi politici, è come paragonare la serie A alle categorie inferiori”.