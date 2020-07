Si barrica a scuola

Un uomo si è barricato per oltre un’ora in una scuola, insieme alla figlia, minacciando di avere un ordigno e chiedendo di parlare con un magistrato. È successo in una frazione di Foligno, in provincia di Perugia.

Tutti gli alunni della scuola, un istituto comprensivo, sono stati fatti evacuare immediatamente; poco dopo è uscita anche la bambina. Le forze dell’ordine hanno subito accertato che il presunto ordigno in possesso dell’uomo era falso: si trattava di semplici contenitori e fili.