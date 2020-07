Tim, guasto alla rete

LA RETE IN TILT

Disagi in tutta Italia: l'hashtag #Timdown tra i più usati nella notte

Telecom non ha passato una notte tranquilla: un guasto alla rete ha creato disagi a tutto l’universo del colosso di telecomunicazioni, che comprende anche i servizi Tim e i numeri di assistenza fissa e mobile, 187 e 119. Il problema ha avuto una risonanza tale che su Twitter l‘hashtag #Timdown è stato uno fra i più usati nella notte.

La mappa delle segnalazioni arrivate al sito Downdetector mostra che molti disagi sono stati riscontrati praticamente in tutto il Centro e il Nord, in particolare da Roma, Milano, Napoli, Firenze, Torino, Bologna, Brescia, Padova, Genova e Verona. Dal grafico si evince che il guasto alla rete non ha risparmiato nemmeno il Sud, la Sicilia e la Sardegna, meno interessati dalle segnalazioni ma comunque colpiti dal ‘down’.

La società ha fatto sapere che si sarebbe trattato di un problema temporaneo a una linea del traffico internet, che avrebbe determinato problemi alla ‘sola’ navigazione; “il tutto è durato circa 3 ore e ad ora è rientrato”, rassicura Telecom.