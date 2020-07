PALERMO – “Sull’altissima evasione della Tari, la tassa sui rifiuti, il sindaco Orlando sembra avere scoperto l’acqua calda”. Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale di Palermo dell’Udc, che prosegue: “I dati diffusi dall’assessore D’Agostino fotografano purtroppo una tristissima realtà, quella di una città povera, dove il numero di chi non riesce a trovare un lavoro cresce ogni giorno di più e che quindi ha già infinite difficoltà a sbarcare il lunario. E’ chiaro che pagare le tasse è un dovere, anche se a nessuno piace pagarle – soprattutto questa, considerate le montagne di rifiuti che da sempre giacciono in ogni angolo della città e lo stato delle nostre piazze e strade – ma sarebbe un gesto di buona amministrazione da parte del sindaco non soltanto cercare di abbassare le aliquote, ma soprattutto gestire decisamente meglio il servizio di raccolta dei rifiuti, che non brilla certo per rendimento. Occorre quindi una drastica riorganizzazione dell’intero settore, a cominciare dalla Rap, per ridurre gli altissimi costi che i palermitani sono costretti a subire pagando pesantissime imposte, certamente non giustificate dallo stato in cui è ridotta la città”.