PALERMO – Addosso aveva cocaina e marijuana e quando il cane antidroga si è avvicinato, non gli è rimasto altro da fare che consegnare la sostanza stupefacente ai finanzieri. E’ così scattata la denuncia per un 37enne palermitano, sorpreso alla stazione centrale dal Gruppo Pronto impiego di palermo che stava effettuando alcuni controlli con le unità cinofile.

A far finire in trappola l’uomo, il cane “Mia” che ha fiutato la droga e ha permesso ai finanzieri di far scattare l’ennesimo sequestro in città. Il 37enne, nonostante gli iniziali segnali di nervosismo alla vista della guardia di finanza, ha consegnato quattro grammi di cocaina e un grammo di marijuana.

Addosso aveva anche un bilancino di precisione,. finito sotto sequestro insieme alla sostanza stupefacente.