SANTA MARGHERITA BELICE (AGRIGENTO) – Torna anche quest’anno – e per la ventunesima edizione – il FicodindiaFest di Santa Margherita di Belìce, che dal 19 al 20 ottobre trasformerà le vie della cittadina del Gattopardo in un palcoscenico di colori, esibizioni, spettacoli, degustazioni per dare vita ad una due giorni di festa e incontri. Oltre alla partecipazione delle scuole dell’hinterland sono previste una serie di appuntamenti legati alla valorizzazione della gastronomia e dei prodotti tipici del territorio.

La manifestazione, che negli anni ha raggiunto buoni obbiettivi in termini di presenze turistiche, con gruppi provenienti dalle provincia di Agrigento, Palermo e Trapani, intende valorizzare il prodotto del ficodindia e promuovere le bellezze artistiche e culturali del territorio attraverso l’intrattenimento culturale legato alla musica e al teatro.

Nel corso della due giorni della manifestazione si vuole dare vita alla “Festa della Terra” un contenitore di eventi in cui il popolo festeggia il frutto prediletto: il ficodindia. L’esaltazione del frutto legato alla terra sarà al centro delle esibizione di gruppi folkloristici e di artisti che accoglieranno tutti i visitatori che saranno presenti nella cittadina del Gattopardo.

L’idea è quella di creare varie postazioni dove far esibire gli artisti coinvolti: via Libertà (dove si terrà anche il mercato degli artigiani), Piazza Matteotti (sotto l’arco che divide i ruderi dal centro cittadino, di fianco il bar Filangeri) la fontana che si affaccia sulla piazza e il piazzale antistante il Museo della Memoria. Questi quattro luoghi saranno allestiti per accogliere band musicali, spettacoli che intratterranno il pubblico lungo i luoghi della festa.

“LA NOTTE DELLA TERRA” che si svolgerà nella prima serata di sabato 19 ottobre, sarà un modo per rendere omaggio al frutto e ai luoghi in cui viene coltivato. Dalle 19,00 in poi, la musica dal vivo e le esibizioni artistiche faranno da colonna sonora alle degustazioni del frutto, alla cena del sabato e al pranzo della domenica con il ficodindia cucinato in tutte le salse. All’interno dell’Area Food allestita in Piazza Matteotti si esibiranno musicisti e artisti che daranno vita ad una due giorni di festa.