Muove i primi passi il nuovo soggetto politico di Carlo Calenda. Oggi pomeriggio a Napoli Siamo Europei promuove un evento insieme a +Europa, per presentare una “alternativa possibile”, opposta al sovranismo ma distinta dall’alleanza di Pd e renziani con i 5 Stelle, un patto che Calenda e Matteo Richetti non hanno condiviso. Il nuovo soggetto politico liberaldemocratico vedrà la luce a novembre, con il lancio di nome e simbolo. Oggi, intanto, l’iniziativa a Napoli, insieme al movimento di Emma Bonino.

Dalla Sicilia per Siamo Europei interverrà all’evento di Napoli il sindaco di Cinsi Gianni Palazzolo, che ha sposato il progetto di Calenda: “Parlerò del reddito di cittadinanza e delle ripercussioni che sta avendo – dice il sindaco del centro del Palermitano -. Il mio Comune organizza ogni anno dei cantieri scuola che offrono la possibilità ai disoccupati di svolgere dei lavori utili alla comunità. Ma quest’anno, di 80 posti a disposizione, ne abbiamo coperti solo due, la gente non è più motivata perché c’è il reddito di cittadinanza”.

Il movimento si sta strutturando nell’Isola con la nascita di comitati nelle città. Di adesioni “eccellenti” al momento non se ne parla. Ma la cosa non dispiace ai “calendiani”, anzi: “Vogliamo fare una cosa molto diversa da quello che sta facendo Renzi – dice Palazzolo -. Non ci interessa raccogliere politici o portatori di voti. Siamo aperti alla società civile e agli amministratori locali. E vogliamo fare qualcosa di autonomo e completamente nuovo”.

Quanto al rapporto con +Europa c’è solo un dialogo e non un progetto di federazione o di fusione. Il partito della Bonino, da cui è uscita la componente di Bruno Tabacci, ha già una sua struttura in Sicilia e oggi a Napoli ci sarà tra gli altri Fabrizio Ferrandelli.