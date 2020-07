PALERMO – Alcuni sono stati scarcerati oggi, altri lo saranno il prossimo 14 ottobre. A poche dalla notizia del no alla proroga dei termini di custodia cautelare per ventinove presunti spaccaossa, un altro giudice ha emesso un analogo provvedimento.

Lunedì prossimo saranno scarcerarti Patrizia Alaimo, Ermanno Campisi, Antonino Di Gregorio, Emanuela Gallano, Giovanni Napoli e Fabio Riggio. La decisione è del gip Clelia Maltese che ha respinto la richiesta della procura, alla quale si erano opposti gli avvocati Rosanna Vella ed Alessandro Piscitello.

È vero, sostiene il giudice, che permane “il concreto pericolo di reiterazione dei delitti”, ma per arginarlo sono sufficienti l’obbligo di non allontanarsi da casa fra le 21:00 e le 7.00 e l’obbligo di presentarsi in commissariato.

Il quadro di “efferata violenza” dei reati commessi “nei confronti di di vittime vulnerabili” è emerso con chiarezza, ma la richiesta di proroga della carcerazione preventiva non può essere giustificata dall’esigenza di completare le indagini.