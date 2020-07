PALERMO – Si è presentata al pronto soccorso del Buccheri La Ferla in lacrime e col naso sanguinante. A colpirla, poco prima, era stato il compagnao, con il quale era nata una lite. Una discussione accesa sfociata in violenza, alla base della quale ci sarebbe stata la richiesta della “carta gialla”, quella che permette di usufruire del Reddito di cittadinanza.

Secondo quanto ha raccontato la donna, una 35enne palermitana che abita nella zona dello Sperone, l’uomo le avrebbe chiesto di utilizzarla, ma dopo il suo rifiuto, sarebbe stata colpita. Una vicenda che ha reso necessario l’arrivo della polizia in ospedale, da cui sono così partite le indagini per individuare il compagno.

La 35enne, nel frattempo, è stata sottoposta alle cure dei medici: i medici per lei hanno espresso una prognosi di venticinque giorni, per la frattura al setto nasale e un trauma facciale. L’uomo è stato rintracciato dagli agenti del commissariato Brancaccio, per lui è scattato il fermo per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi.