MESSINA – Soltanto da un anno si era trasferito a Viareggio e amici e familiari speravano di riabbracciarlo presto a Messina, la città in cui era nato e cresciuto. Un malore ha invece spezzato la vita di Giuseppe Sorrenti a soli 29 anni: ieri, mentre giocava una partita di calcetto con gli amici, si è acacsciato e non ha più dato segni di vita. La tragedia in un centro sportivo di Lido di Camaiore, in Toscana. In base a quanto hanno raccontato i compagni di squadra, il giovane ha accusato un fortissimo dolore al petto, al punto da essere costretto ad uscire dal campo.

E’ stato così accompagnato nel bar della struttura, dove è stato chiesto l’intervento dei sanitari del 118. Il giovane, nonostante l’arrivo tempestivo dei medici, è deceduto dopo essere giunto al pronto soccorso. In tantissimi lo conoscevano a Messina: gli amici di infanzia, i compagni di scuola, i ragazzi con cui negli anni aveva condiviso il campo da gioco, stanno in queste ore lasciando decine di messaggi sui social per ricordare Giuseppe: “Ho una brutta notizia per tutti noi – scrive Luca Caruso, pubblicando una fotografia dell’amico – ieri sera è scomparso Giuseppe Sorrenti. Si era trasferito a Viareggio l’anno scorso in questo periodo, lavorava nell’ufficio di architettura navale di Perini Navi. Molto intenso, il post pubblicato dalla società che organizza il torneo di Calcio a 5: “È una bella serata di inizio autunno e decidi di fare una partitella tra amici.. così.. per puro divertimento. Magari hai pure iniziato una serie TV che aspettavi da tantissimo tempo e hai programmato di vedertela dopo la partita..Solo che quella serie non la finirai o la inizierai mai più..Davanti a queste tragedie non si può far altro che rimanere in silenzio, meditare e volere bene a se stessi. Il silenzio e il rispetto sono l’abbraccio più grande che si possa donare ad una famiglia distrutta da un dolore atroce. Le nostre più sincere condoglianze vanno alla famiglia del ragazzo scomparso questa sera nei campi dei nostri vicini di casa e acerrimi amici del CTL. Questa pagina resterà per una settimana intera senza immagine del profilo e di copertina, in segno di lutto. La finalissima di martedì sera della ACSI Lido Rewind 2019 tra Roumanian Style e FC The Bridge osserverà un minuto di raccoglimento in ricordo di Giuseppe Sorrenti scomparso questa sera. Entrambe le squadre (dirigenti e arbitro inclusi) disputeranno la gara con il lutto al braccio. Non può finire così. Non può finire tutto a 29 anni dopo una partita di calcetto”.