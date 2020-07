Ottantenne evade

Dodici evasioni dai domiciliari in poco più di tre mesi, valse un rientro in carcere. Il giudice non ha potuto far altro, pur constatando l’età del protagonista: ottant’anni. L’anziano, un cittadino di Bolzano già conosciuto dalle forze di polizia, aveva il ‘vizio’ di evitare la misura restrittiva e scappare. Paradossalmente, scrive Ansa.it, il reato per cui era agli arresti era proprio quello di evasione.

Le indagini hanno dimostrato che l’uomo usciva di casa per questioni personali, come fare la spesa e andare dal dottore o in farmacia, al di fuori dei periodi autorizzati. Da luglio a ottobre ha ricevuto dieci denunce dai carabinieri, e una ciascuno da polizia locale e polizia di Stato. Il magistrato di sorveglianza ha dunque deciso di revocare i domiciliari.